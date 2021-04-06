德國著名記者朱利安·羅普克（Julian Ropcke）在推特上發布，有大量的白羅斯部隊正往烏克蘭邊界移動，形成烏克蘭的北方壓力。

防衛部落格(Defence Blog)報導，羅普克在推特上發布他自己所拍的照片與影片，顯示白羅斯大量的部隊正在移動中，包括BTR-80裝甲車和軍用卡車。

文字說明是，照片與影片是3月31日在白羅斯南部的邊界城市洛基申(Logishin)附近所攝，此處離烏克蘭羅夫諾州(Rovno)僅有60公里。

此外，星期二早些時候，烏克蘭陸軍總司令魯斯蘭·霍姆恰克（Ruslan Khomchak）說，俄羅斯正在烏克蘭邊界附近聚集部隊，對該國的安全構成了威脅。

顯然俄羅斯與白羅斯兩國同時向烏克蘭增兵，可能形成夾擊之勢。

霍姆恰克還指責親莫斯科的分離分子，有計劃地違反2020年7月在烏克蘭東部衝突中達成的停火協議。自2014年的「克里米亞危機」以來，烏東戰爭已造成14,000人喪生。

(中時新聞網)