白家綺開心曬女兒，「雙下巴」意外引起熱議。（民視提供）

36歲白家綺日前順利生下第4胎，女兒小朵拉滿月，「曬女狂魔」的她，顧不得一切秀出女兒照片，照片中小朵拉露出甜美笑容，讓白家綺幸福喊「實在太可愛，不得不分享」。不過臉上「雙下巴」意外引起熱議，還有粉絲哭喊說「這不是白家綺」，讓她哭笑不得。

白家綺也說現在的自己很幸福，希望大家可以再多給她一點點空間，「因為要給女兒最好的現在餵母乳階段，朵拉4小時一餐，我也是4小時一餐補充營養，我現在是行動餵食器」，且這次懷孕原本希望能在醫生給的範圍內，體重不要像上一胎那樣失控暴增18公斤，沒想到今年過年因為白媽媽年菜實在太好吃，讓原本體重控制很好的她破功「失去理智線」，放縱自己大啖美食，體重多了15公斤，變成現在這模樣。

白家綺還說：「不知道是不是太幸福的緣故，都集中在臉部尤其是雙下巴，並搞笑喊：「現在離女神的路真的好遠好遠，看不到車尾燈那種遠」，但在過1個多月就要復出，她也會戒慎恐懼努力瘦身，趕快找回沒有雙下巴的自己。

(中時 )