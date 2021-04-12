烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯支持的分離主義叛軍發動砲火攻擊，造成一名烏克蘭軍人死亡，還有另一名軍人重傷。同時，克里姆林宮指出，俄國不會與烏克蘭發生戰爭。

法新社報導，最近幾週，烏克蘭軍隊與掌控烏國東部兩個地區的親俄分離主義份子之間的交戰加劇，引起各界憂心這場長期衝突急遽升溫。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受電視媒體訪問說道：「當然，沒人打算邁向戰爭，且整體來看，沒人能接受發生這類戰爭的可能性。」

培斯科夫還說：「也沒人可接受烏克蘭發生內戰的可能性。」他堅稱，莫斯科當局沒有涉入衝突。

美國白宮8日表示，目前俄國在接壤烏克蘭邊界的駐軍人數是自2014年以來最多。當年俄國吞併了烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）。

美聯社報導，烏克蘭軍方表示，俄國支持的分離主義叛軍今天發動砲火攻擊，造成一名烏克蘭軍人喪命，還有另一名軍人受重傷。

截至今天的砲火攻擊，烏克蘭方面指出，今年已有27名官兵在東部遇襲喪命。（譯者：陳彥鈞）1100412

(中央社)