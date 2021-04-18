美國佛羅里達州可可海灘(Cocoa Beach)正舉行航空展，結果1架二戰時期的TBM-3E復仇者 (Avenger)魚雷攻擊機因機械問題在海上墜毀，所幸飛行員應變得宜，沒有大礙。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，航空展是4月17日至18日，在佛羅里達州東邊布里瓦德郡的可可海灘舉行，這場航展特別展示了4型二戰時期的著名軍機，包括道格拉斯C-47運輸機、格魯曼TBM-3E復仇者魚雷機(TBM Avenger)、北美公司T-6教練機，與波音N2S 教練機。

其中，復仇者魚雷機在飛行過程中，飛行員意識到出現機械問題，於是它將飛機降落到靠近海岸的地方，然後緩慢的落進海裡。許多在海灘上看表演的遊客也看到這一幕，在一陣驚呼後趕緊上前幫忙。

Cocoa Beach Air Show TBM Avenger Plane Crash in Ocean

救援人員隨後也到現場，飛行員已在遊客的幫忙下離開了飛機，身體沒有大礙。

TBF是第二次世界大戰期間，由格魯曼公司所生產的艦載型魚雷攻擊機，為了表示向偷襲珍珠港的日軍發動復仇，因此稱為「復仇者」。TBF於1942年服役，並在當年的中途島海戰登場，它的首戰相當慘烈，多數都遭到擊落。

We went to Cocoa Beach today to take maternity photos for Kristan. We ended up a few miles further south at Table beach... 由 Amber Ditmer 發佈於 2021年4月17日 星期六

TBM是由通用汽車(General Motors )生產的版本，於1945年生產，此時二戰已到尾聲，因此從美國海軍退役後，就改成美國林業局的消防轟炸機，也獲得了廣泛的好評。

做為消防機的TBM，直到1969年才逐步退出，之後就轉售給民間收藏者，近18年來，許多TBM已由經驗豐富的修復人員修復到可以飛行的狀態，相當難得。

(中時新聞網)