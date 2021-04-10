桃園市中壢林森路昨天中午出現一名年輕男子，持水果刀疑似在路上企圖隨機攻擊路人，但都遭路人閃開，但引起近住戶及店家恐慌，警方快打部隊分別在中午及下午兩度獲報，第二次時前往時果然發現該名男子出現路上，立刻將該名男子壓制並搜出水果刀，但男子精神狀況不佳，經通知家屬後已強制送醫。

中壢長髮怪男持刀隨機攻擊路人，警快打部隊壓制強制送醫。(翻攝陳姓民眾臉書 )

有一名陳姓女網友在臉書上PO出一段男子遭警方逮捕的影片，並說明「中壢區林森路上一位長髮男子，身穿黑色極度乾燥外套疑似持刀隨機刺人，曾攻擊一位女性，還好沒有造成人受傷，住在林森路附近上課下課的小朋友們，鄰居大家要注意安全。我們在這邊開店，小孩都在這附近真的很可怕很擔心，發這則文是要大家注意安全」。

根據附近店家表示，這名男子曾多次出現在附近，但是只有在昨天中午見到他企圖攻擊路人，讓附近來往民眾都相當害怕。

中壢分局昨天中午獲報後，立刻派員趕往現場，但是並未發現男子蹤影，未料了下午又接到民眾報案，警方立刻派出快打部隊前往，果然發現他在路上閒晃，但員警到場並未發現這名男子，但上前查詢身分時，男子突然躁動起來，還拒絕配合受檢，員警擔心他會傷人，於是強制將他壓制在地上搜身，歲後在身上查獲一把水果刀。

經帶回派出所查出身分後通知家屬，經家屬告知劉男疑有情緒上的問題，員警立刻通報醫院，將劉男強制送醫治療。

(中時新聞網)