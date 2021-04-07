台鐵台南永康段7日晚間8點左右傳出一起疑似精神異常的男子闖入烏水橋平交道，北上3257列車司機員路過發現後立刻通報，緊急將男子救出送醫，男子並無生命危險，但這起意外造成至少5列次約1620名旅客行程受到延誤。
台鐵永康車站表示，這起意外在發生半小時就排除狀況，晚間8時21分已經恢復雙線通行。初步了解，是一名30多歲精神異常男子闖入西正線鐵軌行走，東正線司機員發現立即通報，男子雖有輕微擦傷，但並無大礙，隨後被送往永康奇美醫院觀察。
(中時 )
台鐵台南永康段7日晚間8點左右傳出一起疑似精神異常的男子闖入烏水橋平交道，北上3257列車司機員路過發現後立刻通報，緊急將男子救出送醫，男子並無生命危險，但這起意外造成至少5列次約1620名旅客行程受到延誤。
台鐵永康車站表示，這起意外在發生半小時就排除狀況，晚間8時21分已經恢復雙線通行。初步了解，是一名30多歲精神異常男子闖入西正線鐵軌行走，東正線司機員發現立即通報，男子雖有輕微擦傷，但並無大礙，隨後被送往永康奇美醫院觀察。
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