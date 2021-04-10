太魯閣號事故造成50人不幸罹難，許多人認為當初工程車滑落軌道時，若能即時通報也許死傷就不會這麼慘重，對此，台鐵也在粉專上分享緊急通報專線，希望民眾發現軌道上有異物時能即時通報，不過一名吳姓調度員透露，消息曝光後，一天湧入近50通電話，多數人都是打來測試、罵人，讓他忍不住怒批那些因為好奇打來佔線的人，出事了你負責嗎？

一名在臺鐵局的綜合調度所行控室擔任行車調度員的吳姓男子昨在臉書發文分享，他的工作內容主要是安排責任轄區內所有列車的路線、維持列車的行駛都能按照時刻表，準時、安全，如既定計畫般的運行並抵達，因此他常用火車界的塔台管制員來形容調度員的工作。

調度員表示，太魯閣號事故發生後，調度台上設置了一支緊急通報專線，提供民眾撥打通知臺鐵，因此現在他除了要監控顯示盤、操作路線開通、側聽各站的無線電通話，還要注意這支隨時可能響起的電話，並了解通報內容，再反應給發生地點的值班台。

調度員透露，這支電話原本是專門用作平交道突發狀況的通報專線，但隨著公家單位的辦事習慣，就逐漸擴大成綜合性的緊急通報電話。照理來說，這支電話牽涉廣泛，事關所有行車安全的專線應由專責部門接聽、記錄、通報、反應與處置，就像110或119的勤務通報中心一樣，但接聽這支通報專線卻成了調度員的責任。

調度員指出，有些民眾常將這個專線當客服和生命線撥打，雖然這支電話常讓他們在兵荒馬亂之餘，還必須要分神接聽，雖然它常跳線，讓他們接聽不到在轄區內發生的事情，導致他們要再打電話到另個辦公室的調度台或通知該區調度員這些事情。但，既然是上面交辦的任務、既然是人命關天的事情，他們也就這樣接了好幾年的電話。

調度員表示，最近「緊急通報專線」上新聞之後，這支電話成了調度員的惡夢，光是昨天一天，他就接了快要50通的電話，「不誇張，真的快50通！」打來都說要「測試」電話的內容，其中包括許多響了就掛斷的、接起來表明說要測試，但其實沒什麼事的，也有打來罵台鐵的人。而真正打來要通報異常狀況的只有2通。

調度員分享，其中一通電話是位小姐打來說，「我終於打進來了，我是要跟你們說，xxx平交道的竹竿好像被一台車子撞斷了…」對方通報完後也忍不住抱怨，這支電話很難打，怎麼打都是電話中。對此，他無奈地解釋，這兩天很多人打來測試，因此一直佔線中，真的不好意思。

調度員表示，針對那些打來測試、罵人、冒充記者或是某些單位的人，他全都嚴肅告誡一番後便掛斷，統一的回應都是「這支電話是緊急通報專線，是給要通報有危害事故發生的人打的，為了滿足你的好奇心結果真正要通報的人打不進來，出事了是你負責嗎？你能負責嗎？」

調度員也說，當他打這篇文章的時候，值夜班的同事還傳消息來說，就連半夜兩、三點都有人打近來測試，同樣都是不出聲。讓他忍不住質疑，做出這樣行為的民眾，讓這支電話變難打、通報變得複雜，究竟是為什麼？

調度員最後表示，希望大家能把這個訊息傳遞給身邊的人，讓緊急連絡電話發揮真正的功能，他們不怕大家通報、只怕來不及知道。如果真的發現軌道、平交道、橋梁和隧道有障礙物，請撥打「0800-800-333」。若需要票務、列車時客查詢等沒有立即危害的服務，請打客服電話0800-765-888（限室內電話）、02-21910096（手機）。

台鐵呼籲民眾不要撥打測試緊急通報電話。（圖／翻攝自台鐵）

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(中時新聞網)