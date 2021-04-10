詐騙集團張姓、洪姓主嫌覬覦意外、醫療保險的高額賠償金，2016年起找成員配合投保，1個多月後即開始偽造自摔車禍、裝病、裝瘋等事故，兩年來陸續向保險公司請領保險金1700多萬，保險人員察覺異狀暫緩給付，同時報警，警方逮獲5人詐欺集團，最高單筆請領金額高達300多萬。

台南市刑大偵4隊破獲保險金詐騙集團，32歲張姓主嫌與35歲洪姓主嫌，自2016年開始吸收無業民眾為共犯對象，與23歲曹姓、29歲洪姓與24歲馬姓成員約定配合，3人先向保險公司投保「意外」、「住院醫療」、「高額重大傷病」等高額理賠險種。

投保後1個月，陸續命程員在短時間內，密集以偽造自摔車禍、腹痛、意外跌受傷，甚至裝瘋等名義，向保險公司申請理賠，總金額達1700萬元，最高單筆金額300萬元，引起保險人員起疑，紛紛暫緩給付並報警調查。

警方發現集團成員在保險理賠金入帳後，理賠金存簿都在兩名主嫌手中，經過主嫌提領再拆帳瓜分，謀取暴利。

台南市偵4隊7日執行搜索、拘提，逮獲張姓、洪姓主嫌與另外3名曹男、洪男與馬男共犯到案，查扣電腦、平板、手機、保單、本票、存簿、提款卡1批等證物，全案以涉嫌詐欺案及組織犯罪防制條例移請臺南地檢署偵辦。

台南市新光人壽保險經理程明興表示，詐領保險金案件時有所聞，對投保異常狀況，保險公司會派出調查員調取當事人在同業投保狀況，詢問是否短期密集投保並請領，研判投保種類與金額，作為是否理賠的依據。

(中時 )