賓士轎車和賓士卡車製造商戴姆勒集團(Daimler)周五表示，受益於較高的汽車售價和中國強勁需求，公司第一季營業利益達到優於預期的成長。

戴姆勒股價在周五盤前交易一度大漲2.2%。

戴姆勒在周四稍晚發表了旗艦S系列轎車的電動車版本EQS；周五表示，第一季經調整息稅前獲利(EBIT)為50億歐元(約60億美元)，遠優於去年同期的7.19億歐元。該公司表示，這也遠優於分析師平均預測的40億歐元，促使其提前公布財報資訊。

由於賓士汽車第一季在所有主要市場，特別是在中國的強勁銷售，有力地支持了第一季的產品組合和定價。

戴姆勒補充表示，公司之所以能從此一發展中獲益，主因為有具說服力的產品，加上固定成本顯著地減少。

該公司預計4月23日公布詳細業績。戴姆勒並表示，調整後的工業自由現金流來到28億歐元，高於市場普遍預期的18億歐元。

(時報資訊)