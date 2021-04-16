健行科技大學近年在UBA大專籃球聯賽公開男一級獲得出色成績，成軍短短數年已3度封王，屢創佳績、成績亮眼，各界企業贊助湧入。一向熱心公益的聲寶集團，於4月14日晚舉行健行科技大學籃球隊2021贊助典禮，捐贈健行科技大學籃球隊培訓基金50萬元，為提升國內大專籃球運動競技水準盡一份心力。

贊助典禮由聲寶集團許經朝總經理、董事長特助陳章傑、章巧薇協理、宋貞儀課長以及健行科技大學校友總會許文南理事長出席，聲寶集團捐贈健籃球隊培訓基金50萬元，健行科大李大偉校長及劉孟竹教練回贈簽名籃球及簽名T恤，感謝聲寶集團由球隊成立第2年以來，即持續給予支持與鼓勵。

典禮後由校友會許文南理事長宴請與會聲寶貴賓、教練、球員，感謝聲寶集團長期賛助，並慰勞球員們整年征戰的辛勞，餐會地點也特別挑選聲寶集團投資的莞固和食，讓球隊隊職員體驗道地的日本關東和食文化。

(中時 )