健行科技大學近年在UBA大專籃球聯賽公開男一級獲得出色成績，成軍短短數年已3度封王，屢創佳績、成績亮眼，各界企業贊助湧入。一向熱心公益的聲寶集團，於4月14日晚舉行健行科技大學籃球隊2021贊助典禮，捐贈健行科技大學籃球隊培訓基金50萬元，為提升國內大專籃球運動競技水準盡一份心力。
贊助典禮由聲寶集團許經朝總經理、董事長特助陳章傑、章巧薇協理、宋貞儀課長以及健行科技大學校友總會許文南理事長出席，聲寶集團捐贈健籃球隊培訓基金50萬元，健行科大李大偉校長及劉孟竹教練回贈簽名籃球及簽名T恤，感謝聲寶集團由球隊成立第2年以來，即持續給予支持與鼓勵。
典禮後由校友會許文南理事長宴請與會聲寶貴賓、教練、球員，感謝聲寶集團長期賛助，並慰勞球員們整年征戰的辛勞，餐會地點也特別挑選聲寶集團投資的莞固和食，讓球隊隊職員體驗道地的日本關東和食文化。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。