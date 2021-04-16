(06:40更新 藝人王靜瑩前夫、南港輪胎前董事陳威陶，涉嫌以緬甸採礦發行數位貨幣詐騙吸金超過7億元，北檢漏夜複訊後，諭令陳威陶27萬元交保。)

藝人王靜瑩前夫、南港輪胎前董事陳威陶，涉嫌以緬甸採礦發行數位貨幣詐騙吸金超過7億元。臺北地檢署15日指揮法務部調查局北部地區機動工作站發動搜索，依違反《銀行法》約談陳男等19人到案，陳男將近午夜被移送北檢複訊，面對媒體詢問是否吸金，他手插口袋不發一語。

檢調調查，陳威陶與林尚毅、曾焱芳、李雲鶴等人在境外成立Super Pit Group公司，宣稱是以緬甸金礦開採事業作為支撐的新創公司，總部位於緬甸曼德勒，以開說明會、免費旅遊招待等方式號召民眾投資，佯稱投資報酬率高達20％，總共吸金超過7億元。

而陳威陶明知他投資的緬甸金礦無法產製大量黃金，2018年間卻向多名投資人謊稱礦區含金量豐富，並出示與藝人黃品源一起進到礦場的合照取信他人。投資人受騙砸入數百萬元至數千萬元不等金額，但只有第1個月拿到分紅，後來沒下文，這才驚覺受騙。

陳威陶2020年7月間就被爆料在港、臺兩地詐騙吸金，他當時出面澄清，懷疑有人利用他的名氣在外招搖撞騙。陳威陶過去也有不少負面新聞，與王靜瑩結婚不到1年就被控訴家暴，兩人還為房產打官司，甚至傳出幼稚園搶兒事件，最後於2010年2月間離婚收場。

(中時 )