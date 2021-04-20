面對水情吃緊，台中、苗栗及北彰化4月6日起實施「供五停二」，行政院長蘇貞昌20日下午南下視察烏溪伏流水工地，並關心台中及彰化地區供水及抗旱應變狀況。蘇揆說，經濟部一直用盡心力，在找水、調水、節水，做得很好，因此，目前抗旱中心並沒有所謂「供四停三」的規劃。

蘇揆20日由經濟部長王美花、彰化縣長王惠美、水利署長賴建信，及台水董事長胡南澤等人的陪同下，親赴烏溪伏流水工地現場視察，蘇揆聽取簡報後，肯定經濟部積極推動抗旱水源2.0計畫，並期許水利署及台水，能在最短時間內，盡量找出救旱水源，以減緩這次枯旱對民生及產業造成的影響。

蘇貞昌指出，如果還有哪一些管線末端的供水，沒有做到最好，行政院一定責由經濟部水利署及台水，再把它改善到好。

蘇揆表示，政府對於此次枯旱後續的水情，要審慎因應，不能掉以輕心，必須以最壞情境，做最好的準備，除持續透過水源調度，及加大節水力度來因應外，更需要社會各界共體時艱，珍惜水資源，落實節約用水，透過中央、地方及民間各界攜手合作抗旱，以度過本次旱象。

面對56年來最嚴峻的旱象，水利署強調，為減輕枯旱衝擊民眾的影響，同時因應未來降雨可能不如預期的情況，該署與台水啟動抗旱2.0計畫，包括新鑿水井、伏流水開發、增設緊急海淡、移動式淨水設備，及建築工地地下水利用等，同時考量近期降雨情況，仍不理想，透過多省水、多找水及多調水等方式，擴大推動，由原計畫目標增加每日16.8萬噸的水源，進一步提升至每日約52萬噸，以提高抗旱成效。

水利署補充說，烏溪伏流水，是抗旱2.0計畫項目下的指標工作，將趕辦於5月底前完成，完成後，可供應北彰化地區每日5.5萬噸的水源，同時減少由台中調度支援彰化地區的水量，對舒緩台中及彰化地區旱象，將有很大幫助。

水利署透露，鳥嘴潭人工湖，將於今年底趕辦完成第一階段每日供水9萬噸，以替代彰化地區抽取地下水。烏溪伏流水在抗旱2.0及前瞻計畫2025年前，完成開發工作，將陸續供應每日9.5萬噸用水，可大幅提升彰化地區的自有水源。

鑑於中部水情未見好轉，台中市政府各單位積極配合協助中央開發替代水源，除再利用新建建築工地地下水、開鑿緊急抗旱井、引用伏流水，更建置緊急海水淡化廠。台中市經發局預估，5月底可全數完成供水系統設施，每日可增加24.3萬噸公共用水，有效舒緩水庫用水負擔，藉以減少水情對大台中工商業經營的衝擊。

(工商 )