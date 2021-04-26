引頸企盼的台中市第13期大慶市地重劃區，總開發面積約230公頃，地主人數2,400餘人，台中市政府已重劃完成。台中市地政局26日表示，27日起至5月27日，公告土地分配結果，該重劃完成後，可提供可建築用地面積約123公頃，並取得道路、公園綠地、學校及停車場等公共設施面積約107公頃，成為台中南屯及南區新的重劃區。

台中市地政局強調，第13期大慶市地重劃區位於南屯、南區，開發範圍東以西川一路為界、西抵環中路五段、南至建國北路、北以文心南七路、向心南路、永順路及黎明路的道路中心為界，總開發面積約230公頃，地主人數2,400餘人，堪稱土地面積廣闊及地主人數眾多。

由於所處區位條件極具發展潛力，地主殷殷期盼可領回土地，歷時10餘年，終在台中市長盧秀燕任內，獲得重大進展，並完成土地分配。

地政局指出，第13期重劃區南側，比鄰大慶火車站，且鄰近高鐵烏日站，屬交通轉運的重要樞紐，重劃區內捷運綠線G13大慶站的設立，使當地連接市區交通，更加便捷，可帶動附近大學生活圈，及車站地區產業活動。重劃完成後，提供可建築用地面積約123公頃，取得道路、公園綠地、學校、停車場等公共設施面積約107公頃。

上述公告土地分配結果，地政局會將各項分配結果圖冊，公告在南屯、南區公所及中興、中山地政事務所暨地政局，土地所有權人可至公告場所閱覽，如對分配結果，有異議者，請在公告期間內，以書面向市府提出。

地政局說，2010年內政部核定第13期大慶市地重劃計畫書，開發期間因配合麻糍埔考古遺址、舊南屯溪文化景觀，及珍稀老樹等文化資產保存，需辦理都市計畫變更，2018年12月完成都市計畫變更程序，2019年3月公告修正重劃計畫書，在市府團隊努力下，今年2月5日線上辦理土地分配草案說明會，在參考土地所有權人所提意見及兼顧合法、合理及公平原則下，目前已完成土地分配成果。

(工商 )