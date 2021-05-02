諾富特防疫旅館疫情升溫，傳出新店某科大旅館系92名學生曾在4月27日參訪諾富特，校方接獲消息，緊急通知92名師生停課2周自主健康管理，13日才能進校園，並改採遠距上課。新北市衛生局表示，學校當天就完成通知，如有症狀將安排採檢。

該校旅館系在網路發文指出，4月27日有2個班級到桃園諾富特參訪，不過學生質疑，部分人到學校才得知此事，學校也沒有公告，「目前已經過了兩三天，雖然還不確定有沒有人確診（也希望不要有），但是不是應該向學校要求做一些防疫措施會比較好？」

校方表示，學校與諾富特有產學合作，27日學校舉行校外教學參訪活動，當天有5名帶隊老師、1系上助理與85同學，共計91人到諾富特一館，由於傳出染疫的是二館，學校師生當天完全沒有接觸到染疫人員。而另外1位同學則是諾富特25日找他去打工。

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校方指出，29日接到諾富特人事處通知有一位經理染疫，學校緊急通知參加的學生自主健康管理，並停課兩周，13日才能進校園，當天這些同學使用的系所教室都已消毒，昨日也完成全校各棟大樓消毒作業。

至於學生質疑，校方強調，這些學生因為沒有接觸染疫人員，為了避免恐慌才會個別通知參加的學生，這些同學都是自主健康管理，並非隔離。

新北市衛生局表示，衛生局於4月29日收到訊息後，匡列當日參訪學生及教師計92名，採自我健康監測並暫停到校，如有症狀將安排採檢。校方也在接獲通報後3小時全面消毒，住宿生採分層及一人一間管理。

(中時 )