大陸福建省原預定5月10日實施台胞入境福建檢疫便捷通道，但受近期的諾富特、華航群聚影響，政策突然喊卡。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每個國家根據綠色通道會有一些相關規定和作法，我們不便置評。
陳時中表示，以台灣近14天確診的個案，在193個國家裡面，我們還是在世界的第180名，並沒有很大的變化，名次有一點往上升，當然跟新興地區上升有關係，也不是說和世界的比較特別嚴重。和世界比較，我們還是好的成績，大致上也不會有太多國家針對台灣邊境做出更嚴厲的方式。
(中時 )
大陸福建省原預定5月10日實施台胞入境福建檢疫便捷通道，但受近期的諾富特、華航群聚影響，政策突然喊卡。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每個國家根據綠色通道會有一些相關規定和作法，我們不便置評。
陳時中表示，以台灣近14天確診的個案，在193個國家裡面，我們還是在世界的第180名，並沒有很大的變化，名次有一點往上升，當然跟新興地區上升有關係，也不是說和世界的比較特別嚴重。和世界比較，我們還是好的成績，大致上也不會有太多國家針對台灣邊境做出更嚴厲的方式。
(中時 )
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