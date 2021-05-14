和平醫院兩確診 柯文哲、陳時中上午八點半緊急會議。（張鎧乙攝）

新冠肺炎本土群聚感染升溫，台北市聯合醫院和平院區昨有普通病房有2名男女病患確診，已初步匡列42名相關接觸者進行居家隔離、採檢。衛福部長陳時中今早8時30分也急赴北市府，與台北市長柯文哲開緊急會議，會前柯也搖搖頭重申「不會封院」，隨即與陳快步走進會議廳，全程不發一語。

台北市長柯文哲、衛福部長陳時中今早在北市府密會。（黃婉婷攝）

昨晚有消息傳出萬華某醫院出現確診者，台北市長柯文哲昨晚證實為北市聯醫和平院區，強調與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列。密切接觸者也已完成採檢，病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，會在劍潭活動中心、醫院隔離，今轉送防疫旅館。

柯也強調，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌。今早也會與陳時中開會，再向大家做完整報告。

今早8時30分，柯文哲在北市府12樓等待陳時中，會前受訪時強調目前不會封院，細節晚點會在9時40分記者會公告周知。隨後陳時中面色凝重走出電梯，面對媒體提問不發一語，與柯文哲一前一後走進會議室密會。

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(中時 )