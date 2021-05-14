台北市和平醫院日前收治2名普通病患，豈料不到幾天就確診為新冠肺炎，讓不少人聯想到18年前的封院惡夢，但衛福部長陳時中今早指出，封院是在狀況不可控時的不得已措施，目前和平沒有封院問題，是中央與地方的共識，致力恢復醫療量能，台北市長柯文哲則說萬華已匡列高風險感染區，強烈建議別脫下口罩，目前不會封區，看後來效果怎樣。

針對是否封院，陳時中表示，封院有封院的標準，若院內情況已不可控，才會採取這項不得已的措施，目前來講和平沒有封院的問題，現在中央、地方大家努力，讓他風險歸零，逐步能恢復醫療量能，這是剛才大家的最大共識。

柯文哲則說，封院是14世紀黑死病時代的方法，把它圍起來全部燒掉，但現在科技不會，特別是有過往經驗（SARS封院）的，像上次衛福部桃園醫院也沒封院啊，強調醫學是每發生過1件事情、寫檢討報告，下次會做得更好，未來會循桃園醫院清零計畫模式，讓醫院重新恢復滿載能力。

至於萬華是否「封區」？柯文哲指出，昨已下令172家有陪侍的飲茶館、酒店暫停開業3天，要得到允許才能重新開幕，想必時間會長一點。在高危險區內，有群聚飲食、開口及飛沫傳染可能的，都強烈建議不要再做，社區也開放剝皮寮作為快篩點，下午4點後即可前往，強調打仗要滾動性修正，之後會看看效果如何。

(中時 )