登太魯閣大山高山症發作 山友抽搐黑鷹直升機驚險吊掛（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮太魯閣大山上午發生登山意外。一名劉姓男子與友人攀登太魯閣大山途中，突然高山症發作，導致全身抽搐無法行動，隊友立刻向花蓮縣消防局求援，空勤總隊獲報後立刻派出黑鷹直升機前往吊掛，但因山上雲霧太多一度只能盤旋等待，最後趁著雲霧稍散的空檔，順利將劉男吊掛上機送醫急救，目前已無大礙。

男山友攀登太魯閣大山高山症發作，全身抽搐無法行動，黑鷹直升機驚險吊掛。(王志偉翻攝)

花蓮縣消防局在今天上午7點左右接獲報案電話，指稱有登山隊在攀登太魯閣大山途中，有一名隊友出現高山症狀，不但全身抽筋，而且呼吸急促無法行動，消防局派遣新秀分隊整裝，並通報空勤總隊，空勤總隊也迅速派遣黑鷹直升機起飛前往救援。

但是當直升機抵達目標區上空時，現場風勢非常強勁，加上雲霧濃厚，因此只能在上空盤旋待命，正巧雲層短暫散開，出現雲洞，直升機立刻下降進行吊掛，在消防隊員與吊掛員協助下，順利將劉男安全吊掛上機。

劉男在吊掛過程中仍不斷全身抽搐，救護員迅速利用養氧氣罩給氧，穩定劉男身體狀況，隨後返回花蓮德興棒球場降落，就近送往慈濟醫院急救，已無大礙。

(中時新聞網)