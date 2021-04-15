臺中市南區忠孝路近國光路口，凌晨發生街頭鬥毆事件。一名楊姓男子與張姓友人，疑似為了一筆借貸糾紛，雙方各自烙人出來談判，兩派人馬一見面後立刻刀棍齊出互相砸車，第三分局獲報後出動快打警力，將10名參與鬥毆份子帶回偵辦，事後才了解，竟然僅僅是為了19萬元債務，就引發這場街頭大戰。

好友為19萬反目，相約台中街頭鬥毆砸車10人落網。(熱心民眾提供)

第三分局在凌晨12點34分許接獲民眾報案，在臺中市南區忠孝路近國光路口，疑似發生民眾糾紛爭吵案件，並有毀損車輛情事，警方獲報後立即啟動快打警力到場處理。

黑色轎車，前擋、後擋風玻璃及4面車窗都被砸爛。(熱心民眾提供)

警方到場後，現場大批鬥毆群眾立刻四散，但現場遺留一輛黑色轎車，前擋、後擋風玻璃及4面車窗都被砸爛。據了解，其中一方開著三輛車，見到仇家開著兩輛車前來後立刻攔下，接著就是一群人衝下車，持刀棍對著黑色轎車猛砸。

據瞭解，鬥毆發生原因，是楊姓男子與張姓男子雙方因金錢借貸糾紛，各自召集友人相約協商未果，演變為相互毀損車輛案件。警方於獲報後立即到場處置，將現場人員帶回瞭解案情，於第一時間鎖定涉案車輛，以車追人連夜逮捕楊姓男子等9名涉案犯嫌，並全力追緝在逃犯嫌依法送辦。

經查，黑色轎車為35歲楊男的車，接獲報案後立即成立專案小組全力查緝，已將涉案10名犯嫌緝獲到案，逐步釐清案情中。

警方表示，全案於接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，並徹夜追查將涉案犯嫌緝獲到案，警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

(中時新聞網)