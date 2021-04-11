防衛部落格(defence-blog)報導，俄羅斯武裝部隊正在沃羅涅日州(Voronezh)附近地區，部署R-500，代號「伊斯坎達爾」（Iskander）的中短程彈道飛彈，該飛彈最大射程達到400~500公里，而此區域離烏克蘭的邊界有250公里，足以跨境打擊。北約將此型飛彈稱為SS-26，代號「石頭」(Stone)。

詹姆斯·湯馬斯·布洛克（James Thomas Bullock）的開放來源情報專家(Open-source intelligence specialist)確定，自3月下旬以來，俄國的伊斯坎達爾飛彈正向烏克蘭戰地轉移。

湯馬斯·布洛克（Thomas Bullock）在4月8日發表在詹氏防衛網(Jane’s)的文章中說，他認為伊斯坎德（Iskander）短程彈道導彈系統屬於119飛彈旅。

At @JanesINTEL alongside a lot of other Russian units moving to the Ukrainian border we've identified the deployment of Iskander, likely from the Central Military District's 119th Missile Brigade to Voronezh.https://t.co/aVWEvMvIw6 — tom (@tom_bullock_) April 8, 2021

文章說：「自3月下旬以來，俄羅斯已被確認將大量軍事裝備運往其烏克蘭邊境，特別是克里米亞(Crimea)、沃羅涅日(Voronezh)和羅斯托夫地區(Rostov)。」

除了說以外，湯馬斯還發布了影片，看到伊斯坎達爾飛彈車隊的動向，其編號為111和121。

伊斯坎達爾-K，是該系列飛彈的最新版本。具有2種增程型飛彈，分別叫做9M728和9M729。

俄羅斯官方消息人士稱，R-500導彈攜帶常規500公斤彈頭，也可安裝小尺寸核彈頭，當量約為10~50 千噸黃色炸藥。另有幾種不同種類的常規彈頭，包括集束殺傷彈、油氣炸彈，和掩體破彈炸彈。

俄國聲稱，它的目標精度為5~7公尺，即使在大霧天或低能見度下也可以精準運作。

不過，在幾個月前的「雙亞戰爭」-亞美尼亞與亞塞拜然的戰爭當中，亞美尼亞所動用的伊斯坎達爾飛彈卻並不靈光，不是無法有效命中，就是擊中之後彈頭威力不足，亞美尼亞總理帕辛揚(Nikol Pashinyan)直斥伊斯坎達爾飛彈根本是「完全沒用」(completely useless)。

(中時新聞網)