大陸電商平台京東集團22日晚間公告，將以8億美元認購在美股上市的配送企業達達集團新發行的普通股，交易完成後，京東總計持有達達集團約51％股份。消息公布後，達達集團在美股盤前一度暴漲逾11％。

騰訊證券報導，京東集團表示，此次增持標誌著雙方進一步深化合作，京東集團全力支持達達集團在本地即時零售和即時配送領域的發展，達達將承接京東即時零售和即時配送業務，共同提升消費體驗，實現合作夥伴共贏。

達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺表示，達達與京東雙方協同優勢，可為更多消費者提供更完善的服務，全面擴大與京東在全領域的合作，向多場景、多品類擴展，未來也將持續深耕即時零售與物流領域。

京東零售集團CEO徐雷表示，京東與達達長期以來始終保持緊密合作，共同為零售行業提供線上線下融合的一體化解決方案。此次京東集團增持達達集團，更有利於推動雙方加速拓展即時零售、即時配送及全管道領域合作，有助於我們進一步豐富零售服務的多元化。

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