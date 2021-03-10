六大壽險啟動資本市場「提現」行動。富邦人壽10日公告單月稅後獲利151.6億元，拿下壽險單月獲利王，國泰人壽以150.6億元居2月亞軍，兩家都是歷年2月的獲利新高，南山人壽2月稅後亦賺96.23億元，創其歷年單月新高。

加上新光人壽單月賺34.74億、中國人壽有30.68億元的稅後獲利，台灣人壽2月賺20.21億元，今年2月雖然因農曆新年工作天數少，但六大壽險估計2月稅後獲利484億元，超越今年1月的474億元，六家合計是史上最賺錢的一個月。

在股海、債市裡合計實現近新台幣1,400億元的資本利得，讓六大壽險兩個月合計稅後獲利逾958億元，創史上新高紀錄，較去年同期成長近139％，等於獲利翻倍。

前2月稅後獲利目前以國泰人壽的337.1億元，暫居第一名，這也是國壽成立58年以來的同期新高獲利，扣除2020年的特殊情況，今年前兩個月的獲利金額，幾乎是過去一年的獲利量，已經趁市場高點先賺起來放；國壽強調其淨值項下金融資產未實現利益仍逾1,300億元，攤銷後成本（AC）項下的債券未實現利益逾2千億元，即還有很粗的獲利本錢。

富邦人壽前2月稅後累積獲利以309.4億元，緊追在後，隨時可能翻盤，富邦人壽2月淨值不降反升，以5,150億元創其史上最高淨值，淨值下股債未實現利益還高達1,450億元；市場分析，富壽2月主要處份海外債券，保留較多的股票獲利。

南山人壽前2月累計稅後獲利123.08億元，目前排名第三，且淨值下也還有1,300多億元的未實現利益，等於未來三大壽險公司就是比氣粗，看誰看資本市場更準，就能維持獲利的排名及帳上資產價值。

(工商 )