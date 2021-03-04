美股再度重挫，影響台股表現，指數盤中一度重挫370點，月線一度失守，但在鴻海(2317)、金融股尾盤跌幅收斂，原物料股力撐盤面，終場跌點小幅縮小至305.32點，以15906.41點作收，跌幅1.88％，成交金額3276.78億元。

台積電(2330)依舊是今天殺盤重心，外資賣壓不斷，今天再度面臨600元關卡挑戰，最後收在最低價格601元，吃掉昨天漲幅，維持弱勢反彈格局，台股要重振多頭信心，全看台積電表現。

台股持續回檔修正，5日、10日及20日短期均線全部下彎，且今天收盤未站上20日均線，都是多頭隱憂。預期短線仍需震盪整理等待籌碼沉澱，後續等待弱勢的科技類股整理轉強後，市場的信心才能有效恢復。

美國科技類股表現偏弱，導致外資在台股操作相對保守，近期延續上周大舉賣超動作，為避免指數震盪拉回時過度恐慌，建議短線可先行觀望，靜待美國科技類股止跌回穩及外資賣壓告一段落後後，再進場承接。

櫃買指數收在192.12點，下跌1.98點，跌幅1.02％，成交金額595.01億元。

(時報資訊)