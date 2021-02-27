台南市白河警分局查獲以孫男為首的販毒集團。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南兩名毒犯將毒品藏在洗衣籃髒衣物下掩人耳目，正準備出門時被埋伏的員警一擁而上制伏，經警仔細搜索，發現毒品就藏在洗衣籃內髒衣物中，警方除將兩嫌依法送辦外，並積極向上溯源追查毒品之來源。

台南市白河警分局積極投入各類毒品之查緝，日前接獲線報，以孫姓、陳姓2名為首之販毒集團長期在雲嘉南等地販售毒品，經長期蒐證，報請台灣嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，22日警方兵分多路搜索。

此波行動共拘獲孫、陳等2名販毒主嫌，傳喚相關藥腳13名，並於孫、陳兩藥頭租屋處當場起獲毒品海洛因、大麻、安非他命、電子磅秤、分裝袋、毒品吸食工具及犯罪所得4萬餘元等證物，全案詢問後依違反毒品危害防制條例罪嫌移請台灣嘉義地方檢察署偵辦，其中孫姓主嫌並經檢察官聲請羈押獲准。

據了解，41歲孫男、43歲陳女有多項前科，長期供應雲嘉南等地藥腳毒品來源，為躲避查緝，更搬離白河區，於他區租屋躲避查緝，此次警方上門抓人，孫男還將毒品藏在洗衣籃髒衣服下，幸好被眼尖員警識破。

白河分局呼籲民眾，吸食、施用毒品會戕害身體健康，販賣毒品刑責重大，切勿因一時不察而自毀前程。警方將持續強力執行掃蕩毒品，民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，一同來打造無毒環境，維護社會治安。

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(中時 )