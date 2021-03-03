新加坡近來詐騙案件數攀升，星國警方統計，2020年共接獲1萬5756起詐騙案件通報，年增約65%。駐星代表處表示，近期也有旅星台人受害，總計被騙金額至少新加坡幣9萬。

根據新加坡警察部隊2月發佈的犯罪統計資料，2020年共接獲1萬5756起詐騙案件通報，較2019年增加65.1%。2020年詐騙案佔新加坡整年犯罪案件數42.1%，遭詐騙金額高達新幣2億120萬元（約新台幣42億元）。

駐新加坡台北代表處今天分別在官網及臉書紛絲專頁發布訊息，提醒民眾防範詐騙犯罪。

據了解，去年底至今，有3名在新加坡的台灣留學生、台商遭到詐騙，總計被騙金額至少新幣9萬元（約新台幣188萬元）。

代表處指出，近來旅星台人常遇到的詐騙類型包括「假冒官署詐騙」，詐騙集團成員假冒國際警察、新加坡警方、檢察官及法院名義行騙得逞；還有「假交友真詐財」類型，被害人透過社群交友App與異性友人結識，待騙徒獲得被害人信任後，再以家人生病要籌措醫藥費、解決家庭債務或生活困境等為由，誘導被害人資助大筆金錢。

另一種類型為「假投資真詐騙」，歹徒多以異性網友身分誘導被害人到來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博弈等，初期營造不斷獲利假象，待被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接關閉網站，導致被害人求償無門。

代表處指出，這類詐騙往往由多名騙徒分別扮演網友、投資顧問、客服人員，並透過不同通訊帳號與被害人聯絡，呼籲旅星僑胞對於社群交友平台結識的網友間借貸或其介紹來路不明的網上投資機會，務必提高警覺。

同時，代表處提醒，若在新加坡接到可疑來電，以「一聽、二掛、三查證」3步驟因應，先聽清楚對方來電內容，若聽到匯款事宜就要提高戒心；聽完後立刻掛斷電話，不讓歹徒繼續操控自己情緒；最後，立刻進行查證，並向星國反詐騙專線及報案專線通報。

代表處也強調，新加坡政府機關或公務人員不會在電話中要求匯款，也不會要求提供一次性動態密碼，更不會要求監管、保管、代管帳戶或派人收取現金。

此外，台星兩國持續合作打擊電信詐欺及網路犯罪。警政署自2019年首度於新加坡派駐警察聯絡官，隔年就展現偵破毒品、詐騙等跨國案件的具體合作成果。

知情人士表示，這包括2020年4月，透過台星警方合作，掌握兩地被害人線索，成功偵破墾丁詐騙機房案，逮補20名嫌犯。同年12月，循線提供相關情報給台灣檢警於高雄港查扣大批K他命及原料。

台星警方持續合作打擊犯罪，除掌握新興詐騙類型，也針對跨境電信詐欺案件擴大偵辦，追查幕後犯罪集團及上游嫌犯。

(中央社)