綠委林楚茵 (吳家豪攝)

今日是38婦女節，綠委林楚茵等11人及社團共同召開記者會表示，將針對侵害女性人身安全的「跟蹤騷擾」、「性騷擾員工」、「散布裸照」三位一體大型怪物，修法保障女性權益，也呼籲行政院盡速提出對照法案，送給全國女性一個婦女節禮物。

今日出席記者會人員，除林楚茵外，還包括綠委范雲、賴品妤、吳思瑤、劉世芳、蘇巧慧、洪申翰、林宜瑾、莊競程、吳玉琴、湯蕙禎，以及前綠委尤美女、勵馨基金會執行長王玥好、婦女救援基金會執行長杜瑛秋等團體代表。

范雲表示，提出《跟蹤騷擾防制法》、《未經同意散布成人性私密影像防制條例》及《性別工作平等法》修法草案，目的是完善女性權益保障。雖然性別暴力受害者大部分是女性，可是近年來男性受害的比例逐漸上升，完善的法律，不僅是保障女性，也是保障男性。

林楚茵指出，根據行政院性平會的性別統計資料庫顯示，2019 年總共 647 件性騷擾申訴案件中，被害人為女性有618件，約為96％，顯見女性在社會中仍然是相對容易遭到性騷擾。

林宜瑾表示，面對數位性暴力的興起，相關的法制、刑度、輔導轉介措施以及相關配套措施卻付之闕如，在38婦女節這天召開記者會，無非就是希望政府能正視這種新型態的社會問題，並也藉此告訴社會大眾，對於被害者最大的協助就是「不點閱、不下載、不分享」。

王玥好說，職場性騷擾常涉及性別與權力不對等，被害人常被迫離職，或孤立無援、持續受害。縱使現行法規規定能提起申訴，但更多的是擔心反被報復而暗自隱忍。至少該要提供被害人社工輔導、心理諮商、醫療、法律等資源，而當行為人是雇主時，更要確保申訴的利益迴避。

(中時 )