缺水問題日益嚴峻，經濟部長王美花因此表示，科學園區或工業區可以鑿井取水。此話一出，引發各界反彈，訕笑這個政府彷彿一夜回到古早前；還有人建議政府成立「鑿井國家隊」，加快取水速度。

珍愛藻礁公投二階連署確定過關，民進黨政府不斷宣傳未來會有缺電危機，還恐嚇會增加燃煤、空汙會更嚴重，而後農委會主委陳吉仲表示要跟環團喝咖啡遭拒，看似動作頻頻，卻充分顯露出執政者一籌莫展、圖窮匕現的困窘，而其根源在於執掌大權的蔡英文總統始終不肯面對現實。

長期以來，缺水缺電等所謂的五缺問題，一直是台灣發展產業的痛腳，但是蔡英文執政的5年，因為她的頑固、倔強、任性、鴨霸，讓種種問題變得更為嚴重，甚至到了執政黨也慌亂不知所措的程度。台灣能源近98%依賴進口，又是獨立電網，電力供應存在極大的風險，任何與電力相關的政策都必須非常謹慎，供電預估只能料敵從嚴再從嚴，絕不能心存任何一絲僥倖。

不幸的是，蔡英文從競選時就一再主張的「2025非核家園」，彷彿打開了台灣電力的潘朵拉盒子，讓台灣在還沒準備好的情況下一頭栽進全面非核的狂熱。

當「非核」成了社會的道德價值，即使缺電危機越來越緊迫，被撩撥的非核之眾卻也回不去了；更何況，蔡政府迄今絲毫沒有要動搖這項主張的跡象。2018年「以核養綠」公投通過後，廢了《電業法》相關條文，但王美花仍數度公開表示，2025非核家園目標不變。

因此，蔡政府的能源配比依然會照著先前的計畫，天然氣占比高達50%，這在非天然氣生產國極為罕見，大約只有日本在311大地震暫停核能時曾有過可資類比的高天然氣發電比，如最高時曾在2012年達到48%。但是日本自2015年開始重啟核反應爐，2018年經濟產業省提出《能源基本計畫》、改變全面停用核能後，天然氣發電占比逐年下降，目前約為39%，預計在2030年時為18%。可以看出同為天然氣進口國的日本，是朝著降低天然氣占比的方向調整電力結構，台灣則是越來越高 。

非核是理想，但台灣有沒有能力在4年後就達到這個目標，其實用科學方法計算就知道答案了，這不是蔡英文以意志和念力就可以扭轉的。

而台灣不只有缺電的危機。儘管台灣四周環海、年平均雨量是世界的2.5倍，卻也因為人口稠密，以及河川流域面積小、下降坡度大，無法保留多的水，再加上水庫淤積、自來水管線老舊、漏水嚴重等問題，造成缺水問題年復一年惡夢不斷。

儘管台灣長期有缺水的挑戰，但竹科要求廠商節水的時間已達1年，台積電今年2月就開始用水車運水，可見問題較過往更為嚴重。行政院長蘇貞昌稱台灣遭遇了「百年大旱」，這麼誇張的說法完全不合實情，顯然是為掩飾處理缺水不力的無能。

副總統賴清德在2017年擔任行政院長時，曾提出強化水庫、再生水、節水及人工湖的供水能力等4大對策，解決產業缺水的問題，以確保產業用水供應穩定安全。4年了，賴清德官越做越大，產業缺水的問題依然無解。

面對缺水缺電，學者專家紛紛提出各種解方，然而，關鍵是，執政掌權者何時要面對缺水缺電的現實？如果沒有「病識感」，又怎能期待她會聽從醫囑？