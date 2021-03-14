63歲資深藝人周丹薇回歸演藝圈後，在戲劇《未來媽媽》飾演惡婆婆，演技逼真到被觀眾罵翻，但她笑說：「你們越罵我，我越開心。」12日播出大結局後，製作單位又釋出最終回彩蛋，周丹薇以過來人分享6年做了14次試管嬰兒的經歷，偉大又辛苦的過程令不少網友都心疼不已。

周丹薇在《未來媽媽》詮釋逼媳婦生小孩的惡婆婆，但現實生活中的她，曾當過「未來媽媽」，相當能體會劇中家妃（郭書瑤飾）、立芳（張寗飾）的感受，她表示以前的社會風氣認為先結婚再生子，未料婚後肚皮一直沒有消息，飽受婆家、親友等壓力，為了一圓生小孩、相夫教子的夢想，周丹薇求助人工受孕，整整6年內做了14次試管，起初不斷說服自己「為什麼別人都能生，我就不能生呢？」、「開什麼玩笑，這輩子還有我周丹薇做不到的事情嗎？」，到後來她漸漸沉默，完全不敢跟身邊的人述說，「因為我很怕那個失敗，那個的失敗又會造成很多很多的聲音出來。」

周丹薇表示打破卵針是非常、非常疼痛的，而且每天都要打針，起初她會到醫院打，後來嫌麻煩選擇自學扎針，每次只要一打下去，都得忍受劇痛，她苦笑：「然後就覺得我好了不起，我自己可以打得下去這麼痛的這個針。」恰好呼應劇中郭書瑤安慰不孕症患者的一席話：「勇敢，不是天不怕地不怕，而是妳明明很害怕，還是願意面對。」道出女人為了懷孕奮不顧身的心聲。

周丹薇也說，求子路上不是只有女人要努力，身為丈夫的男人也要非常的關愛，她舉例像是跟著太太做運動、減少應酬次數，並在朋友面前大聲的說「我今天不能喝酒」就是為了陪老婆一起求子，「關愛跟關心是不一樣的。」

6年下來，周丹薇經歷14次的試管失敗，被醫生告知得放棄，才漸漸意識到凡事不能強求，但她偶爾還是會感嘆這輩子沒有當媽媽、屬於自己的一個孩子而遺憾，不過轉個念頭，或許這是上帝出的功課，「在你沒有辦法強求而得到一個結果的時候，你就要懂得放手跟放下。」最後，周丹薇向所有女性喊話，身體只有自己能照顧，「生不生我自己決定了算！要更愛自己一點。」

許多網友看到周丹薇的分享，不禁紅了眼眶，紛紛留言：「好了不起，6年14次，每次面對的身心壓力該有多大呀」、「以她當時的年代真的很辛苦」、「14次光戳針都會怕吧？針灸幾次都會畏針了」、「謝謝妳的勇敢分享，給了很多人溫暖的力量」。

【未來媽媽】#最終回禮物​ 「婆婆」真的懂立芳、家妃的親身感受！【Mother To Be】｜周丹薇

(中時新聞網)