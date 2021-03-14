金曲歌后朱海君、台語歌手向蕙玲近日參加由沈文程、王彩樺、黃鐙輝主持的華視《黃金年代》，節目一開場，兩人合唱〈含淚跳恰恰〉炒熱現場氣氛，向蕙玲表示自己一直很想跟朱海君合唱，但排隊要跟朱海君合唱的人太多，剛好去年朱海君得了金曲獎，向蕙玲就順勢推薦自己，在朱海君的新專輯合唱沾沾喜氣。

但朱海君突然爆料，她最討厭跟向蕙玲拍照了，原來因為同個姿勢向蕙玲要拍五百多遍，朱海君每次反映「不是拍過了」，向蕙玲就會說：「我的腰折不夠，我的腿不夠細。」王彩樺聽了笑說：「難道要對折嗎？」現場全笑翻，朱海君還說每次跟向蕙玲說哪張照片不要PO，覺得自己那張很醜，之後看到向蕙玲上傳的照片，就會是她覺得自己臉歪嘴腫的那張。

沈文程（左起）、王彩樺、向蕙玲、朱海君與黃鐙輝開心同台。（華視提供）

黃鐙輝認為兩人交情真的很好，才敢這樣互相吐槽，私下是好姊妹，又都唱功了得的朱海君和向蕙玲，在節目中帶來了多首好聽的歌曲，也分享她們的新才藝。

(中時 )