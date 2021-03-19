昨(18)日晚在新竹市政府大禮堂有一場精采的講座，吸引了數百位的家長報名，由新生代基金會及中華生涯規畫發展交流協會共同主辦，並邀請新竹市家長會長協會，、新竹高中、新竹女中、竹北高中、新竹高商等家長會，新竹市教保聯合協會共同協辦這場充滿正能量的講座。

本次活動是由長期關心教育議題的林耕仁議員籌劃， 並邀請台大哲學系林火旺教授，以及台大蘇宏達教授，披星戴月前來新竹分享他們的哲學思辨與家庭經營的妙法。林火旺教授特別指出:做自己和學會幫助他人，並著重培養正確的道德，是一生受用的價值培養以及幸福的來源。現代生活太富裕和優渥，以及父母身處於高壓的工作環境裡，對孩子的教養多所偏頗，收放不自如，反倒成為彼此的桎梏。蘇宏達教授則提到透過演講引導，喚起家長及師長對孩子的思辨教養的重視，正確的思辨以及道德建立，將是孩子成為真正受歡迎且有價值有貢獻的人，最核心的目標。

兩小時的講座，觸動在場新竹市的家長的內心澎湃激動，許多爸爸們詢問，我現在做來得及嗎? 該如何做？也有家長說，原本要等孩子會考完，才跟孩子道歉，聽完演講後，決定今晚就要跟孩子道歉。另有一位家長感動分享，多年前因請林火旺授演講認識了太太，這次聽演講又找到親子互動的答案，真的是因參加講座改變了人生。

林耕仁議員表示，在當下的社會，大家都認為學生的壓力很大，但卻沒想到其實家長的壓力也很大，彼此沒有找到適合的溝通管道，便會產生價值和認知的差異，因此，他特別請台大的兩位名教授為家長們解惑，瞭解如何當孩子幸福的推手撇步，他認為這次活動只是開始，未來更要推展品格教育，讓新竹的孩子和家長都能共同成長與進步。

家長會長協會鄭秀鳳理事長認為，若能將此活動理念與學校的親師結合，透過活動的設計，是非常可行性的做法，可以讓更多家長了解親子相處之道。

生涯協會祕書長吳琇君也提到，同為在地新竹的對教育關注的相關單位或組織，可以一起整合人力物力，偕同新生代基金會和所推廣辦理的教育營隊，在新竹舉辦，嘉惠新竹的市民與孩子，讓孩子找到真正適合的未來，家長們要一起努力。

(中時新聞網)