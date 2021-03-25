新竹市有7所學校結合社區的「社區共讀站」，在疫情趨緩後，有6站重新開放供民眾使用，市長林智堅25日到自動化設備最健全的建功高中「社區共讀站」視察，指成德高中及龍山國小新校舍預計9月完工啟用，屆時兩校將有全新圖書館，讓學生有更好的學習環境。

建功高中社區共讀站藏書有5萬多本，並有「多功能掃描機」、數十台電腦及平板等自動化設備，朱姓家長志工表示，圖書館升格社區共讀站後，全館變得明亮舒適，藏書也更多，讓她捨不得離開，即使孩子已畢業多年，她仍是志工，很開心與學校、孩子一同成長。

林智堅視察時見學生組共讀會，還有學生利用掃描機，再製作學測推甄的學習歷程檔案，認為如今學生學習方式非常多元，共讀會能一起討論心得，讓閱讀變得很有趣。

林智堅表示，他最看重孩子閱讀、運動習慣的養成，市府向中央爭取前瞻計畫，爭取超過2千多萬經費，升級竹市7所學校的社區共讀站的硬體設備，打造優質有溫度的圖書館。

另外，市府也透過新校園運動，升級圖書館，龍山國小群英樓及成德高中孝德樓重建工程即將完工，預計9月全新的圖書館將與校舍一同啟用，給學生更優質的學習環境。

教育處表示，竹市共有7座社區共讀站，分為虎林國中、南隘國小、竹光國中、建功高中、香山高中、育賢國中及關埔國小，除了關埔國小共讀站外，其他六校都已對外開放。社區共讀站不僅提供書籍，更有多項設備，民眾皆可使用，開放時間請見各校官網。

(中時 )