女大生坦言，早就認為父母彼此的個性不合，就算突然離婚也不會意外。「誰知道還真的離了而且在17年前...」。(翻攝Dcard)

如果有天妳／你發現身邊最親的人竟一直藏著秘密，該怎麼辦？一位女大生到郵局辦卡時，意外揭露父母親瞞著她17年的秘密。女大生在得知真相後，坦言反而比較開心，只是不知道該如何對父母攤牌。

原PO在Dcard上以「突然發現我爸媽已經離婚17年」為題發文表示，今年滿18歲的她，近日到郵局想辦卡，由於父母親的配偶欄都沒有人，被要求申請戶籍謄本，才知道2人早在17年前就以離婚。原PO補充，「剛開始我爸還騙我說，因為要買房貸款這樣利息比較便宜，所以把配偶欄用掉。我還真信了。」

然而，原PO並不因此難過，甚至還有點小開心。她坦言，早就認為父母彼此的個性不合，就算突然離婚也不會意外。「誰知道還真的離了而且在17年前...」。原PO坦言，往另一方面想，「那是他們的人生，總不能被小孩綁著吧，父母也是人，活得爽就好。」現在只苦惱，被騙了這麼久，不知道該如何向父母攤牌。

文章曝光後，引起網友熱議，「我的故事跟妳一模一樣，差點以為我發的」、「我想爸媽離婚沒告訴妳，肯定是在替妳著想，雖然爸媽感情不和，但還是想給妳一個健全的家」、「很多父母不想讓孩子覺得自己跟別人不一樣，或是他們之間的問題影響到孩子」、「有些是不知道該如何跟年幼的孩子開口，所以選擇隱瞞，讓妳至少成年了再知道或是妳自己發現」。

也有網友推測，有些家庭離婚其實是經濟考量。「有時候是規避法規啦，像我外公就是年輕時投資失敗，所以財產先過戶給外婆，然後解除婚約申請破產，把負債壓到最低」、「我爸媽是因為我爸信用卡的信用破產怕連累我媽所以也是解除，不過感覺完全沒差就是了」。不過原PO後來也補充，父母應該不是鑽法律漏洞才離婚，「從來沒領過補助，他們還住在一起啊，完全看不出來。」

(中時新聞網)