桃園市大興高中25日舉行國瑞汽車全新教學用車捐贈儀式，國瑞汽車副總簡文基談到，因自家工廠設立在觀音及中壢工業區，為提供技職類別的孩子更多教學資源，長年來贈送汽車、零件供學生操作練習，未來學生畢業後也非常歡迎到和泰集團服務，給予孩子更多工作與學習機會。

簡文基說，自2016年開始贈送大興高中汽車，分別在2016年贈送一輛Artis車輛、2018年贈送Yaris變速箱、2020年贈送日也大型貨車及小型貨車組零件，今年則贈送了Corolla cross外銷車款，簡文基提到，該外銷車款是去年10月剛上市，每月銷量近4000量，會贈送此車款是為了讓孩子接觸企業最新產品，並學習最實用技能，強調「這不會是最後一次」。

大興高中校長陳崑玉提到，國瑞汽車捐贈的各式車輛和零組件對於汽車科學生的實習課程助益極大，且幫助學校落實技職深耕、學用合一的教育方針，十分感謝國瑞汽車大方捐贈，也感謝桃園市教育局的支持。

教育局長陳明裕說，教育局目前已擬定技職獎勵金，鼓勵學生考取相關證照、技能，提供500個名額分別1萬元的獎金，體恤技職類科的孩子表現傑出，但學習過艱辛，讓孩子不要因為經濟因素矮人一等，未來產業需要的正是技職類科的學生。

(中時 )