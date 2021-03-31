日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）於3月中旬發生大火，該公司預計產能可能需要到7月中旬才能恢復，日本豐田（Toyota）、Nissan、本田（Honda）三大車廠也計畫減產來應對，豐田一位主管無奈表示，「除了減產也別無他法了」。

根據《日本經濟新聞》報導，全球車用晶片供需失衡已久，如今又遇上瑞薩電子大火再度對晶片造成重創，日本野村集團估計，光是瑞薩電子大火，就可能減少第二季約160萬輛的產能，佔原定計畫產量的7%。

豐田高階主管表示，我們能確保晶片庫存夠用到6月，但在之後將面臨麻煩；該公司另一位主管也表示，瑞薩的產能可能需要一段時間才能恢復，如今情況極為嚴峻，除了減產，我們別無他法，目前正在檢視所有型號的晶片庫存情況。

然而，並不是每一種車款都有足夠的晶片存量，本田的主管透露，部分車款的產能可能將在4月就會受到影響。Nissan也說，若是第二季晶片無法補齊，不排除實施減產。

伊藤研究機構研究員Sanshiro Fukao表示，要在3-4個月內恢復產能極其困難，各公司應該要有這情況將持續6個月的心理準備。

(中時新聞網)