瑞典汽車廠富豪(Volvo)周二與來自加州的Aurora Innovation宣布最新的合作聯盟。Aurora為領先的自動駕駛技術業者，雙方表示，建立的合作關係可追朔到數年前。

目前全球重型卡車製造商正尋求技術夥伴，協助為長途貨運建立自駕系統；而在自駕機器人計程車出現之前，自駕卡車的商業服務可能會先搶先一步問世。

目前大多數卡車製造商皆轉向尋找自駕技術夥伴，主因為卡車駕駛員的長期短缺，以及新冠疫情導致電子商務業務成長，貨運更形重要。

今年一月，Aurora宣布與美國卡車製造商PACCAR策略合作；PACCAR旗下品牌包括Peterbilt和Kenworth。

Aurora創辦人為來自特斯拉和Alphabet的Waymo團隊。Aurora去年表示，首個商業化產品將在卡車上，因為市場規模最大，單位經濟效益最好。

Waymo執行長Krafcik去年對媒體表示，貨物運送市場是大於人員運送，Waymo將擴大對重型卡車的注意。另德國戴姆勒(Daimler)也在自駕卡車領域與Waymo結盟；中國最大卡車造商一汽解放(FAW Jiefang)也與智加科技(Plus AI)結盟。

特斯拉執行長馬斯克在一月的財報電話會議上則盛讚表示，延宕已久的Semi電動卡車，很有可能是特斯拉首款達成全自駕能力的車款。

(時報資訊)