【政新鮮】王顏同室「含糊其辭」 鍾沛君嘆女方受傷害大

民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆同居風波延燒一個多禮拜，顏若芳日前自請處分取消對外發言工作，但王定宇卻還是照常跑立委行程、上政論節目，兩人境遇大不同，對此台北市議員鍾沛君在中時新聞網節目《政新鮮》節目發表替女方感到不值，認為顏若芳會受到的傷害是比較大的，本來她2022年打算重新回鍋選議員，但經過此次事件後，選民對她的評價可能有所改變，未來她若要投入任何的選戰，大家也會再將這件事情拿出來重提，對她而言無非是增加了許多有形或無形的傷害。

鍾沛君也以過去身為媒體人的角度分析此事，認為此一事戰場的支線之所以不斷開展出去，就是因為王定宇事後的處理不夠明快，如果他在第一時間就站出來坦然面對，也許一兩天之後熱度就會削減，但他都只是含糊其辭，一下扯租金一下說冷氣吵，用很多藉口去轉移焦點，並沒有真正去釋疑說明清楚，如此一來才會讓媒體、網友更想追根究柢，甚至連他自己的財產申報都被拿出來檢討。

台北市議員 鍾沛君（攝影/邱子軒）

而就政治人物的行為操守是否對其支持度造成影響一事，鍾沛君則表示，每當有這類情事發生，選民的態度其實是很兩極的，過去在議會就曾有議員婚外情被抓到上新聞，但選民還是願意給予機會，只要感情問題不影響問政和選區服務，下次選舉還是繼續投票支持他，但另外一派則會認為這樣不行，政治人物應該作為民眾的表率，必須方方面面都符合大家的期待，她覺得這兩種選民都是有的。

(中時新聞網)