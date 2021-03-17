民進黨發言人顏若芳15日表示，私事造成公眾資源浪費討論，她深深感到抱歉，並深自檢討，自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。民進黨中央也證實，已同意顏若芳的要求。反觀民進黨立委王定宇，照常跑行程、上政論節目，與顏境遇差很大。粉專「打臉覺青」痛批，讓女人為有婦之夫扛責，莫非就是民進黨的性別平權？更諷刺道：「范雲老師平時不是很愛說性別平權，怎麼這時又不當性別糾察隊了？」

顏若芳15日在臉書表示，首先，這幾天因為她個人的事情，讓很多關心她的人擔心了，以及對於私事造成公眾資源浪費討論，「我深深感到抱歉，並深自檢討。自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作」。

臉書粉絲專頁「打臉覺青」16日發文：「王定宇跟顏若芳的分租風波，最後就是王定宇裝作什麼事都沒有，然後讓顏若芳自請處分就解決了啦！但小編就想問，這就是民進黨的性別平權嗎！有婦之夫搞出事情來，最後就讓女人來扛就好了嗎？」不僅如此，文中更狠酸：「范雲老師平時不是很愛說性別平權，怎麼這時又不當性別糾察隊了？」

文章一出，網路討論熱烈，紛紛回應：「不要再為難范雲了！她的性平只限政治立場不同者」、「低價租房子給人家、還要幫房客買早餐、還被公開嫌貴、最後還得要認錯自行處分……做女人好悲慘啊！」「她做個房東，有什麼問題？為什麼要自請處分？王定宇就沒事？」「男人捅了一堆事，然後由女人幫忙收尾，女人真命苦」。

(中時新聞網)