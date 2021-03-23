工控記憶體領導品牌宇瞻(8271)在智慧物聯應用領域再創佳績，推出自動防災阻斷相關解決方案，成功導入全台北中南科學園區科技大廠的美食街、員工餐廳與中央廚房，這套智能防災系統於3月23日開跑的智慧城市展中展出。

宇瞻智慧應用處致力開發物聯網系統整合服務，特別針對公共安全的各項領域進行智慧物聯系統設計規劃與施工。從去年開始因應防火安全需求，推出自動用火阻斷機制，並結合「事件點直擊」功能，透過LINE通訊軟體以「圖片」或「影片」通知管理者，達到即時安全管理效果。目前已成功導入大型園區廠房美食街外，未來可以運用在機關、校園、百貨等多攤位餐廚具有熱源的場域。

宇瞻科技深耕智慧物聯應用領域，在全台大型科技廠房成功導入智能防災系統，有效執行自動防災阻斷，以智能物聯提升美食街廚房的安全等級，呼應今年智慧城市展主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，以智慧物聯整合技術貫徹宇瞻2021品牌價值—專注價值提升，共創服務加值。

不僅止於用火安全管理，宇瞻團隊整合持續性馬達檢測、淹水、空氣品質、人身安全維護等多方面防災智能管理系統，將於今年智慧城市展完整介紹智能防災解決方案，提供給科技製造業、照護業、機關學校等各種不同場域客製化的防災應用。

(時報資訊)