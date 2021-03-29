東元董事會改選，前常董黃育仁29日提出包括3董、4獨董在內的七席董事，而黃茂雄方面的董事名單將在31日董事會討論，屆時若提出同額的11席，東元此屆的董事改選將是18席搶11席的局面，各方最後的董事候選人大名單，依規定最晚需於4月14日上傳主管機關。

東元今年董事會改選，將選出7董、4獨董，黃育仁所提出的董事名單高度受矚目，除了自己之外，包括黃博治兒子黃立聰、光菱董事長方頌仁，都列入董事名單，至於獨董則有環泥第四代候智升等四位。

黃育仁除了提出董事名單，也提出推動東元改革的「聚焦東元3.0計畫」，爭取股東支持，他表示，目前東元集團投資事業多元，彼此綜效相對有限，實在令人憂心，這項計畫將以核心機電傳動業務、馬達、伺服驅動系統等產品出發，結合AI、智慧感應及先進建模等智能方案，同時結合電動車輕量、微型化所需的材料科學。

他認為，在綜效明確的事業體運作下，東元股東權益報酬率可望從目前的6.1％，提升至10％以上。此外，東元轉投資事業也將轉型為現代化物流科技為中心的事業群，涵蓋物流、家電、餐飲和旅遊等與一般民眾生活息息相關的新興服務模式，新型態事業將有助集團未來活化投資、優化資本利用。

(工商 )