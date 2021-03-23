國民黨與民眾黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，民進黨為此憂慮調閱小組有洩密的危機，反遭國民黨立委鄭麗文譏諷，目前唯一有洩密記錄是綠委王定宇，所以民進黨是怕王定宇洩密？此話一出網友讚爆。

國民黨立委陳玉珍上禮拜在衛環委員會突襲表決通過成立「疫苗採購調閱小組」提案，昨（22日）衛環委員會輪到綠委陳瑩輪值召委，民進黨主張程序瑕疵，強勢表決刪除該案，其中民進黨立委蘇巧慧與陳玉珍隔空交火最為吸睛，蘇巧慧痛批陳玉珍若疫苗採購調閱小組成立，國民黨會「洩密」破壞疫苗採購。

對於民進黨指控藍營會洩密疫苗價格給對岸，國民黨也隨即召開記者會痛批，民進黨這種做法是濫用國會多數暴力，鄭麗文更毫不客氣嗆聲，民主遊戲規則被民進黨踐踏，上禮拜的程序明明毫無瑕疵，是民進黨自己人數不足，表決失敗，「見笑轉生氣」，才要靠多數暴力反悔，

至於有綠委稱擔心調閱小組洩密時，鄭麗文反問，「身為國會議員，怎麼可能有人這麼惡劣會洩密，唯一有洩密紀錄的就是民進黨立委王定宇，曾洩露國防機密，以前從來沒有這種記錄，難道是民進黨怕自家的委員嗎？」

此話一出，網友大聲叫好，直言「洩密給室友？房東？」「講得太好了，一直以來搶在新聞見光前揭露最新新聞的都是王定宇」、「因為見不得光吧？不然怕人家檢驗？真是笑死人」、「疫苗採購過程，到底多少立委介入，有沒有龐大回扣，遮遮掩掩怕調閱，一定藏有貓膩」。

(中時新聞網)