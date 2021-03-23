工控記憶體領導品牌宇瞻科技（8271）在智慧物聯應用領域再創佳績，在全台大型科技廠房成功導入智能防災系統，有效執行自動防災阻斷，以智能物聯提升美食街廚房的安全等級，呼應今年智慧城市展主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，以智慧物聯整合技術貫徹宇瞻2021品牌價值—專注價值提升，共創服務加值。

根據消防署統計，常見的廚房火災起火原因可大致分為煮食不慎（油鍋起火）、人離火不熄（空燒）及瓦斯使用不當（氣爆）。官方宣導預防廚房火災第一守則「人離火熄」煮東西，不離開；人離開，火要熄。人離開火未熄產生的人為行動缺口，成為智慧物聯可以輔助的機會點。

在每日多次煮食烹調的工廠中央廚房或是員工餐廳，進駐廠商、菜餚類型多元，人員訓練規範成本相當高昂。以場域防災治理的角度而言，如果在人離開煮食崗位時，能夠自動偵測，並且在一定時間內自動關閉火源，則可以有效阻絕潛在火警危險。

宇瞻科技智慧應用處致力開發物聯網系統整合服務，特別針對公共安全的各項領域進行智慧物聯系統設計規劃與施工。從去年開始針對防火安全，推出自動用火阻斷機制，以「預防」為設計精神，專注安全價值提升，讓廠房廚房用火區的安全有感升級。

宇瞻智慧應用處團隊針對廠房廚房用火區市場需求，盤點現行可用方案，共創服務加值，推出自動用火阻斷系統，成功導入全台北中南科學園區科技大廠的美食街、員工餐廳與中央廚房。以最快施工工期與最小執行成本，整合微波感測智能判斷機制，連動自動斷電斷熱系統，結合宇瞻「事件點直擊」功能，直接用LINE通訊軟體以「圖片」或「影片」通知管理者，達到安全管理效果。未來更可以運用在機關、校園、百貨等多攤位餐廚具有熱源的場域。

不僅止於用火安全管理，宇瞻團隊整合持續性馬達檢測、淹水、空氣品質、人身安全維護等多方面防災智能管理系統，將於今年智慧城市展完整介紹智能防災解決方案，提供給科技製造業、照護業、機關學校等各種不同場域客製化的防災應用，從需求釐清到施工落成全盤規劃，實現本年智慧城市展官方主題：智慧物聯網引領智慧城市再升級。

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