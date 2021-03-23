台灣大車隊(2640)與CloudMile萬里雲合作，運用乘車大數據打造「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」服務，透過在雲端上建立資料倉儲，以視覺化分析工具整合不同屬性與用途的系統參數，提供旗下司機，更節能及精準快速的載客方式。

台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻表示，台灣大車隊成立十五年來，累積計程車派遣服務技術經驗以及乘車資訊，透過雲端建置資料庫，而本次與CloudMile萬里雲合作，透過智能化、自動化預測搭車熱門地點，可以幫助車隊司機判定乘客的『叫車熱點』，進而即時、精準掌握客流所在，不僅降低計程車空車率，還能減少司機在馬路載客的油耗成本。

台灣大車隊目前全台有超過2.2萬名司機，攜手台灣新創CloudMile萬里雲，整合超過45位雲端與機器學習專家，將城市地理資料區塊化並建立預測模型，提升司機營業所需的資源福利。該服務系統整合過去台灣大車隊每年近8000萬趟的乘車大數據，將時間、地點、天氣等綜合因素交叉分析，加入台灣節慶等活動數據做為模型參數，搭配乘車決策與環境因素綜合考量，打造「叫車熱點」以及黃金「載客熱區」預測服務，不論是小黃或多元計程車司機，皆能依照即時資料分析來輔助營業決策，高達90％準確率，縮短乘客等待時間。

根據交通部108年計程車營運狀況調查，全台專職計程車每日營業時數平均為9.6小時，但從報告中可發現，超過40％的專職計程車司機，空車時數達3小時以上，近三分之一的時間皆消耗在尋找客人及等待客人，若每天能減少1小時的空車時間，全台計程車產業將可於單日增加近2400萬元的營收。

(時報資訊)