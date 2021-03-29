本周全台晴朗炎熱，中南部局部地區高溫甚至會飆到35度，西部空氣品質差、偶有濃霧，氣象達人彭啟明表示，穩定炎熱的天氣會持續到周六，周日開始東北風逐漸增強，北部、東北部溫度略降，北部、東半部有短暫陣雨，中南部仍較為穩定。

彭啟明今在臉書指出，由於太平洋高壓勢力增強，台灣在偏南風的環流當中，溫度持續緩升，今天到周六(4月3日)中午高溫都有機會接近30度，中南部30度以上，甚至局部地區高溫飆到35度，偏炎熱，西半部空氣品質明顯變差，早晚容易有平流霧從台灣海峽上移入，尤其過去幾天桃園都有大霧發生，須提高警覺。

彭啟明表示，接下來可以觀察，是否有局部的午後靠山區對流發展起來，目前的確有機會，但可能不夠旺盛，如果有也較為零星，對紓解中南部旱象仍相當困難。而北方在長江流域附近有鋒面雲系及低壓發展，但都在台灣的北方海面上，對台灣影響不大。

周五到下周一(4月2至5日)是清明4天連假，彭啟明表示，清明連假第一、二天(4月2、3日)都是晴朗穩定的好天氣，高溫30度左右，中南部30度以上，周日清明節(4月4日)開始東北風逐漸增強變天，北部、東北部溫度略降，北部、東半部有些地形短暫陣雨，中南部仍較為穩定。連假最後一天至下周三(4月5至7日)東北風持續影響，北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。並提醒3月的春雨偏少已是事實，4月預期也偏少，水資源持續短缺。

(中時新聞網)