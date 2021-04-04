清明連假進入尾聲，中央氣象局表示，由於冷空氣報到，比起過去幾天的溫暖有霧，天氣將有所轉變，今(4日)晚夜裡到周二清晨明顯轉涼，大台北、基隆及宜蘭沿海空曠地區及近山區平地不排除下探11°C；周四至周六(4/8~4/10)還有一波水氣較多的東北季風報到，天氣濕涼、雨區擴大。

氣象局在臉書專頁《報天氣 - 中央氣象局》表示，各地入夜至清晨有明顯涼意；明(5日)清晨低溫，北部、東北部普遍僅14、15°C，沿海空曠地區及近山區平地有11°C左右低溫出現之機率，其他各地約16至20°C，沿海空曠地區及近山區平地會再略低1、2°C，一早出門的民眾要注意保暖。

清明連假及未來一周天提示。(圖/摘自臉書報天氣)

氣象局指出，5日北部及宜花白天氣溫約回升至19至22°C，整天感受還是稍涼，中南部及東南部可回升至24°C以上，感受較溫暖，中南部高溫約28、29°C，日夜溫差較大。

氣象局說，周日至周三(4/4~4/6)影響的冷空氣較偏乾冷，周四至周六(4/8~4/10)還有一波水氣較多的東北季風報到，天氣濕涼、雨區擴大，除了北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有局部降雨出現的機率，其他各地雲量較多；隨後11日水氣再減少，氣溫回升。

氣象局提醒，春季天氣變化快速、乍暖還寒，時有間歇降雨，提醒大家留意氣溫變化，外出攜帶雨具備用。此外，由於東北風明顯偏強，今明兩天台灣附近及各離島沿海風浪增大，沿海空曠地區留意8至10級強陣風，鄰近海域浪高可達3至4米，前往海邊活動或海上作業要特別注意安全。

(中時新聞網)