受東北季風影響，這周天氣有2波變化，氣象局表示，今天至周二清晨是第一波變天，水氣較少，冷空氣強度接近大陸冷氣團，北台灣轉冷，氣溫從白天22度一路下滑，到晚上只剩16度左右，明天更冷低溫15度，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，第二波變天在周四至周五，鋒面掠過加上東北季風增強，水氣較多，北部、東半部及中南部山區有雨。

氣象局表示，今天東北季風增強，北台灣明顯轉冷，清晨仍有22、23度，白天氣溫不升反降，一路下滑，到了晚上只剩16、17度左右，花東高溫也略降，約25到28度，中南部較不受影響，高溫仍有近32度，南北溫差大；隨著東北季風增強，迎風面新竹以北雲量增多，桃園以北、東半部恆春半島局部短暫雨，其中東南部降雨機率較高，苗栗以南多雲到晴，午後中南部靠近花東交界的山區有局部短暫陣雨，並有較大雨勢發生。

氣象局表示，周一至周二清晨（5日至6日）東北季風影響，北部、東北部整天偏冷，低溫15度，接近冷氣團強度，其他地區白天高溫略降、早晚轉涼，低溫約18到20度；降雨部份，全台晴到多雲，僅花東及午後中南部山區有零星降雨。周二白天至周三（7日）東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚偏涼，僅東半部有雨。

氣象局表示，周四（8日）又一波東北季風增強，周五（9日）受東北季風影響，天氣再度轉涼；北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量增多。周六（10日）東北季風減弱，氣溫回升；僅東半部有局部短暫雨。

(中時新聞網)