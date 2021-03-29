帛琉總統惠恕仁來台體檢。（新光醫院提供）

台帛旅遊泡泡首發團將於4月1日出發，帛琉總統惠恕仁昨抵台後，今天一早前往新光醫院健檢，體驗要價4萬元的正子斷層造影檢查，完成約3小時的體檢過後，惠恕仁也對台灣完善的醫療制度留下深刻印象，大讚「Fantastic！」

惠恕仁伉儷今天上午約8點10分抵達新光醫院開始私人健檢行程，兩人直到11點20分才步出健檢中心，不過他並未受訪，僅公開與新光醫院院長侯勝茂、副院長洪子仁等10多名醫護人員合影留念，院方還致贈紀念品琉璃獅。

洪子仁表示，新光醫院是惠恕仁總統來台的第一站，主要是了解台灣的醫療服務與檢查設備，上午更安排惠恕仁體驗正子斷層造影檢查，不過這次並未特別調整惠恕仁的檢查內容，與一般民眾的版本都相同，不過正子斷層造影檢查一次要價4萬元，但會給予折扣。

新光醫院自2013年成為帛琉的轉診醫院，至今已有超過4000名帛琉病患前往新光醫院治療，以往帛琉總統來訪都會到院探視，但洪子仁說，這次因應疫情，必須落實14天的隔離以及兩次採檢陰性，因此這次惠恕仁來台未安排探視。

洪子仁說，旅遊泡泡4月1日啟航後，除代表兩國之間的經濟、旅遊交流，另一大重點就是定期航班的恢復，可讓台帛之間的醫療服務恢復，許多有轉診需求的帛琉民眾將更容易來到台灣接受治療。

(中時 )