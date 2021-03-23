梁舒涵穿泡泡氣球裝拍莎啦莎啦沐浴乳廣告。（開麗娛樂提供）

梁舒涵穿泡泡氣球裝拍莎啦莎啦沐浴乳廣告。（開麗娛樂提供）

梁舒涵穿泡泡氣球裝拍莎啦莎啦沐浴乳廣告，滑了一天鋼管。（開麗娛樂提供）

近來忙於拍攝《廢財闖天關2》的梁舒涵，日前被品牌相中清新可愛氣質，受邀擔任最新一季香氛沐浴乳代言人；整支廣告中，梁舒涵拿著蓮蓬頭唱跳演出，為此廠商也特別量身設計了一款「撩心性感氣球裝」，讓大家一看就有泡泡沐浴的感覺。這不但是梁舒涵入行以來的第一個廣告代言，也是她出道後挑戰最大的性感尺度。

梁舒涵在廣告中還挑戰從1層樓高的鋼管上一口氣滑落至浴缸的感覺，從沒有接觸過鋼管的她一開始滿擔心自己臂力撐不住，想不到她為了這支廣告小小減了3公斤，一試居然撐得住，但降落時就是直接全身重量落在沙包上，且一連好幾次。問她會不會痛，梁舒涵笑著說「還好」。導演及製片都對效果很滿意也大讚她很敬業。

梁舒涵一開始覺得氣球裝很好玩，但因為整支廣告大部份都在唱跳，休息的時候也因為全身被氣球包起來，坐著腿要張開跨坐，背不能靠，加上遇到低溫寒流，人也要在水幕中演出洗泡泡澡的感覺，休息時穿不能穿上外套，只能披著浴袍加包浴巾取暖，一度冷得一直打哆索，拍攝過程整整20個小時，她表示腰跟背挺到真的是滿累的。

她透露自己平時洗澡多半淋浴，且是分區塊慢慢洗，洗完一定會搽上乳液，不同季節更換不同乳液，有時候還會用面膜敷身體，算是對身體肌膚照顧得很周到。這次代言的莎啦莎啦香氛沐浴乳中，她偏愛小蒼蘭香氛，覺得很細緻柔滑，價格實惠品質又好。

首度接到代言廣告的梁舒涵，在第一次與廠商會議便表達只求廣告作品好，希望廠商能將更多的預算放在廣告作品上，因此雙方都非常爽快地談定一個6位數字代言酬勞，雙方達成共識將更多預算放在廣告作品上。因此此支廣告廠商特別找來導過多支音樂錄影帶及廣告的曾子俊導演及知名音樂製作人深白色量身打造全新廣告歌曲，並特別讓梁舒涵嘗試自己演唱，沒想到她的聲音非常符合廠商想呈現的感覺，梁舒涵也很開心可以做這樣的嘗試。導演還安排知名舞蹈老師Nike老師編舞。後製時導演覺得梁舒涵每個畫面都很好看，還多加碼剪了一個60秒版本，笑稱拍一支廣告送一支MV。而原本預定的兩版20秒廣告，也因為效果都很棒，廠商挑不出要選哪支好，還特別為此作了一個票選活動。最後選定真人呈現比較多的版本。

對此梁舒涵表示很感謝廠商跟導演對廣告的要求，粉絲們若對其他版本有興趣的話，之後可以上耐斯好康報粉絲團觀賞。也希望有更多廠商可以找她做商品代言。

(中時 )