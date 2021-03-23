中捷公司將電聯車頂高，議員可了解新軸心安裝實況。（陳世宗攝）

台中捷運綠線將於25日起試營運，台中市議會交通地政委員會23日先試乘捷運，並到北屯機廠視察軸心改善情形；委員會召集人楊正中等針對軸心改善等提出質疑。台中捷運公司強調，改善後的軸心有設計、材料、製造、組裝、運轉等5大面向驗證，及延長保固、定期檢測、監控運轉等3道防護機制；將提供安全、舒適、便捷的服務。

台中捷運綠線將於3月25日至4月23日試營運。為了解軸心改善情形及旅客建議事項改善成效，市議會交通地政委員會及市議員們，今日先搭乘捷運從市政府站到北屯總站，再到北屯機廠視察。

楊正中、劉士州等市議員，針對當初試營運時發生故障原因，包括軸心斷裂、材料成分及製造的強度、組裝程序、設計層面等，提出詢問，要求中捷公司提出說明。

台中捷運公司表示，中市府捷運故障審查委員會判斷軸心斷裂原因為「原設計忽略疲勞效應，使「安全裕度」不足以涵蓋軸心卡死狀態下的負荷」，廠商川崎重工改善軸心，也完成設計、材料、製造、組裝、運轉等5面向驗證，委員會認為改善方案應屬可行。

中捷公司說，新軸心進行反覆拉伸及壓縮負載疲勞測試1000萬次，疲勞彎矩測試100萬次，均無異常。廠商也修訂建立適當工作程序，新軸心組裝程序已增加垂直方向及水平方向阻力量測基準，確保軸心於運轉時可平順擺動。安裝新軸心後，全車隊18列車已逐一完成測試軌及正線跑車400公里，跑車過程，廠商皆隨車觀察，確認列車運轉正常。

中捷公司強調，為確保捷運綠線通車後安全無虞，廠商已承諾提出延長保固、定期檢測、監控運轉等3道防護機制，包括保證聯結器在營運至大修前（8年內）運轉安全無虞，在通車後3個月、6個月、1年、2年、3年定期檢測，以及列車加裝監測聯結器運轉情形設備。且通車後3年內，北捷局與川崎重工均有人員派駐台中，協助檢測列車相關系統。

(中時 )