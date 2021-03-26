台中捷運綠線25日展開為期一個月試營運，首日運量達5萬5205人次，符合預期，預計接下來的清明連假將是一大挑戰。此外，趁著試營運期間衝人氣，中捷公司除在各大車站設置小綠綠商品販賣機，也以花車方式推出「小綠綠福利社」，試營運期間將有4天快閃登場。

中捷公司指出，綠線試營運第一天運量高達5萬5205人次，若以各車站來看，高鐵台中站全日運量達9320人次、為全線最高，第二、三名則分別為市政府站的5840人次、北屯總站5040人次。

值得一提的是，去年底中捷綠線首次試營運，短短6天創下48.5萬人次搭乘，中捷公司指出，因許多民眾去年就曾來體驗嘗鮮，這次在月台、車廂拍照的人明顯減少，且因第二次試營運特別調整發車時間為早上6點，也使得通勤或通學族明顯增加，較趨近正式營運樣態，預計正式通車第一年、日平均運量約可達5萬1500人次。

而趁著試營運期間衝高小綠綠周邊商品的人氣指數，中捷公司也將於本月27日、4月3日及4日，在高鐵台中站推出「小綠綠福利社」快閃店花車，4月10日則會在市政府站登場，屆時將有首次亮相的列車微型積木、小綠綠摺疊環保購物袋及中捷動漫明信片等新商品。

配合中捷綠線將通車，台中捷運公司再度推出快閃店花車「小綠綠福利社」，將銷售小綠綠周邊新商品。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

中捷公司指出，「小綠綠」是中捷綠線全自動列車的擬人化角色，上次試營運時「小綠綠福利社」快閃店花車創下佳績，這次再以列車或其他捷運元素為主要意象設計快閃店，搭配通車紀念推出的實用性商品，藉以迎接捷運新生活的到來。

中捷公司強調，快閃店除推出新商品，也會持續販售迴力車、訂書機、抱枕等小綠綠Q版角色周邊商品，目前周邊商品只在車站花車、販賣機銷售，未來則不排除已授權方式在書店、便利商店或觀光景點等其他通路販賣。

(中時 )