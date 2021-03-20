李宣榕19日舉辦個人專場「好好」音樂會，一連熱唱18首熱門歌曲，邀來師弟曾昱嘉及一起演出《女兵日記女力報到》演員梁舒涵、陳謙文、方語昕、尹彥凱等6人大合唱。李宣榕自認金魚腦，日前背歌詞苦到做「夢中夢」，她在演出中很感動，卻都忍住不哭，直到演唱會落幕，她竟然興奮到不自覺落淚，相當感性。

李宣榕與梁舒涵因為《女力》結識為好友，獲封「朵娥CP」，她們特地合體獻唱〈親愛的〉，梁舒涵首度在台上演唱該曲，頗有氣勢，梁舒涵安心說：「只要有朵拉（李宣榕劇中名），我就不會緊張。」

李宣榕、曾昱嘉合唱〈愛情限時批〉，又唱又跳，兩人當年分屬《超級星光大道》和《超級偶像》不同陣營，他們異口同聲說2邊好像真有點壁壘分明，笑稱他們從「水火不容」變成「水乳交融」，最後結論是「愛唱歌的人，都是同一條心。」

李宣榕熱唱新歌〈備忘錄詩人〉、〈想念的時候〉等，一唱到經典〈記得〉時，憶起在2007年參加第一屆《超級星光大道》的時光宛如近在昨日，她說：「怎麼一晃眼已過了13年，但很開心我還能站在這裡。」她在演出會後，舉辦簽名會，當3歲小外甥一看到李宣榕的亮眼舞台妝髮，竟認不出來，小外甥癡癡地望著說：「妳長得好像我阿姨。」李宣榕笑翻秒回口頭禪：「哎呦，我的媽呀。」

李宣榕熱鬧開唱。（福茂唱片提供）

李宣榕開唱，同門陳宇祥、曾昱嘉助陣。（福茂唱片提供）

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